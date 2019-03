ZEE torna-se membro da Associação Africana das Zonas Económicas

A Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo tornou-se em Fevereiro último membro efectivo da Associação Africana das Zonas Económicas e Zonas Francas (AFZO), no âmbito da estratégia do Executivo de melhorar o ambiente de negócio no país.

A iniciativa visa também a atracção de investimentos estrangeiros, para contribuir no aumento da produção nacional não-petrolífera, segundo uma nota de imprensa da ZEE chegada hoje à Angop.

Como membro activo, a Zona Económica Especial Luanda-Bengo tem a oportunidade de situar Angola entre os países activos em África, na promoção da sua imagem e posicionando-o nas opções dos principais investidores internacionais que procuram o mercado africano para se instalar.

Com sede em Marrocos, a Associação Africana das Zonas Económicas e Zonas Francas (AFZO) está engajada na consecução de objectivos estratégicos, com atracção de investimentos estrangeiros directos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico dos países membros.

A associação oferece ainda suporte às Zonas Económicas e Zonas Francas Africanas, com foco no crescimento e prosperidade, com vista a industrialização dos países africanos.

Dentre outros objectivos, a AFZO visa também fornecer assistência estratégica e técnica, identificar oportunidades de negócio, promover modelos e praticas de desenvolvimento económico sustentável.

A Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE-EP) foi criado pelo Governo angolano em Outubro de 2009, com objectivo de aumentar a produção local, reduzir as importações e promover a diversificação da economia.