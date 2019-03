Utrecht: Agência de contraterrorismo fala em “tiroteios em vários locais”

O responsável do contraterrorismo holandês frisou que “há muita incerteza ainda” e que as autoridades estão a tentar “estabelecer os factos”.

De acordo com o Notícias ao Minuto, numa conferência de imprensa, Pieter-Jaap Aalbersberg, o chefe da agência de contraterrorismo da Holanda, salientou que há registo de “tiroteios em vários locais” de Utrecht, de acordo com a Sky News. Mas apesar desta informação nova, Aalbersberg referiu que “há muita incerteza ainda nesta altura e que as autoridades locais estão a trabalhar arduamente para estabelecerem todos os factos”.

“Aquilo que sabemos é que o suspeito está em fuga”, acrescentou o responsável, que recusou avançar com um número oficial de vítimas ou a gravidade dos seus ferimentos.

Pieter-Jaap Aalbersberg sublinhou que “não podemos excluir um ataque terrorista” e confirmou que está em “andamento uma operação policial” para encontrar o suspeito do tiroteio no elétrico.

O ataque fez pelo menos um morto e vários feridos, segundo os meios de informação holandeses.