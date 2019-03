UE promove criação de emprego no sector cultural

A ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, considerou, nesta segunda-feira, o projecto de promoção do emprego nas actividades geradoras de rendimento no sector cultural dos Palops, promovido pela União Europeia (UE), uma alavanca para as industriais criativas.

Carolina Cerqueira, sublinha Angop, falava durante uma audiência concedida ao embaixador da UE em Angola, Tomás Ulicny, que teve como objectivo informar do início da implementação do referido programa que tem como organização responsável o Instituto Cultural Português.

O programa conta com um valor de 19. 200. 000 euros para um período de 5 anos e para os países dos Palop e Timor Leste., permitindo a geração de emprego para a juventude, sobretudo para os artistas, artesãos, produtores de espectáculos, fazedores de artes e escritores.

Os seus eixos principais são a capacitação, a promoção de um mercado de bens culturais, incentivando a produção e distribuição dos mesmos, e a promoção da literatura infanto-juvenil.

O projecto em causa irá também reforçar a relação de parceria entre os Palops e a UE, contribuindo para a educação e desenvolvimento de competências.

Alavancar a indústria criativa familiar, como forma de se garantir o sustento e o auto-emprego nas comunidades consta também entre as prioridades do Executivo, o que será reforçado com esta parceria.

A ministra destacou ainda a importância de se dinamizar o associativismo cultural para se garantir maior envolvência das comunidades nas actividades de promoção e preservação da cultura.

Relativamente à cooperação entre Angola e a UE no domínio cultural, Carolina Cerqueira destacou à necessidade de uma aposta na formação de especialistas das áreas de restauro e preservação patrimonial.

Por seu turno, o diplomata Europeu disse contar com a intervenção directa do Ministério da Cultura para a concretização do projecto em Angola, mobilizando os agentes e promotores culturais para a participação activa no programa.

Por se tratar de um projecto regional, tendo em conta que envolverá todos os países africanos de língua portuguesa, o diplomata espera de Angola ideias e iniciativas que ajudem para a sua concretização.

Manifestou disponibilidade da UE para apoiar as acções ligadas ao sector cultural, no âmbito da cooperação bilateral existente entre Angola e a UE, bem como as associações do sector através dos programas que têm cujas candidaturas estarão abertas no próximo mês.