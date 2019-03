Sodiam vai realizar em Israel primeira venda de diamantes em bruto

Vista frontal do Centro de troca do diamantes no distrito financeiro de Ramat Gan. 18 de Dezembro de 2017. (DR)

A Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) vai realizar a primeira venda de diamantes em bruto em Israel após um acordo nesse sentido assinado durante a visita dos administradores da bolsa de diamantes (IDE) e do Governo de Telavive a Luanda.

Num comunicado emitido pela IDE, publicado pelo NJOnline, é feita referência aos “muitos interesses comuns” entre Angola e Israel e esta oferta de diamantes em bruto na bolsa de diamantes israelita “é uma oportunidade para estreitar os laços entre os sectores diamantíferos dos dois países”.

A nota, assinada pelo presidente da IDE, Yoram Dvash, acrescenta ainda que este organismo está “satisfeito” com o facto de Angola estar prestes a atingir o patamar cimeiro dos grandes produtores de diamantes mundiais que escolheram Israel para procederam à venda das suas produções.

Não foram avançados dados sobre a quantidade de pedras ou de quilates que vão estar disponíveis na IDE.

Israel está entre os países com as mais desenvolvidas indústrias de transformação de diamantes e é um dos maiores importadores mundiais, sendo disso exemplo os 3 mil milhões USD de pedras em bruto importadas em 2018.

Há vários anos que empresas israelitas têm representação em Angola na área dos diamantes, sendo o país um dos muitos importadores de diamantes angolanos.

A nova legislação para o sector aprovada em Angola pelo Governo de João Lourenço é um dos factores que tem aproximado o sector diamantífero angolano dos grandes palcos mundiais de venda e exposição de gemas.

Uma das mais relevantes alterações na legislação aplicada ao sector foi o fim do monopólio da venda de diamantes, que estava nas mãos da Sodiam, e o fim da política dos clientes preferenciais.

Com estas alterações, plasmadas em Decreto Presidencial de 19 de Junho de 2018, as empresas podem agora proceder à venda das suas produções por sua conta e risco até 60 por cento e não estão obrigadas, como sucedia até então, a vender os seus diamantes a clientes escolhidos pela Sodiam e pela Endiama, que beneficiava claramente um grupo de pessoas próximas do poder, afastando assim as grandes companhias internacionais da indústria angolana.

Foi esta nova legislação que abriu caminho à realização do 1º leilão de diamantes extraídos na mia do Lulo, a 30 de Janeiro, em Angola, inaugurando uma nova era para o sector.

A IDE, que será agora palco de um novo salto qualitativo no negócio dos diamantes angolanos, é uma companhia privada e é a maior bolsa de diamantes do mundo, tanto no segmento dos brutos como nos lapidados, agregando 3.100 membros e empresas que abarcam todos os aspectos do universo deste negócio e é conhecido por proporcionar aos seus clientes o máximo conforto e segurança na cadeia de actividades que suporta.

Uma das mais luzidias ferramentas de promoção da IDE é o facto de trabalhar de acordo com o conceito “tudo sob o mesmo tecto”, o que significa que os clientes encontram no mesmo espaço tudo o que precisam, desde as empresas de importação aos bancos, passando pela área dos seguros, telecomunicações, correios, lojas, ginásios, serviços médicos, etc.