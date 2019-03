Presidentes confirmam presença no aniversário do Cuito Cuanavale

Os Presidentes da Namíbia, Zâmbia, Botswana e da África do Sul assistem no próximo dia 23, no Cuando Cubango, às celebrações do primeiro aniversário conjunto, comemorado pelos Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), da Data da Libertação da África Austral.

Segundo o JA, Hage Geingob, da Namíbia, Edgar Lungo, da Zâmbia, Mokgweetsi Masisi, do Botswana, e Cyril Ramaphosa, da África do Sul, confirmaram ao Governo angolano que vão estar presentes no Cuito Cuanavale no dia 23 de Março, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, à imprensa.

“Entendeu o Presidente da República que, para assinalar o primeiro 23 de Março, depois da decisão de Windhoek, o dia devia constituir-se numa data de celebração regional. Neste sentido, o Presidente decidiu convidar todos os Chefes de Estado da região da SADC, a deslocarem-se a Angola para conjuntamente celebrarmos esta data”, disse Manuel Augusto, que esteve em Windhoek, para participar no Conselho de Ministros da SADC.

Por decisão da Cimeira de Windhoek, o 23 de Março – Data da Libertação da África Austral -, é feriado regional, por ter contribuído para a independência da Namíbia, a libertação de Nelson Mandela e o fim do regime segregacionista na África do Sul.