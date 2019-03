PR solidariza-se com vítimas da chuva em Benguela

O Presidente da República, João Lourenço, enviou hoje, domingo à população de Benguela uma mensagem de condolência em solidariedade as vítimas das chuvas registadas naquela província.

A chuva ocorrida na noite de 16 de Março do corrente ano, causou grandes prejuízos nos municípios de Benguela , Catumbela e Lobito, tendo provocado a morte de dezenas de pessoas, o ferimento e desaparecimento de outras.

“Foi com grande consternação que tomei conhecimento dos acontecimentos trágicos ocorridos na província de Benguela, em que chuvas abundantes e ventos anormalmente fortes destruíram habitações , danificaram bens patrimoniais diversos e, mais grave, causaram mortes a pelo menos 16 cidadãos e ferimentos a dezenas de outros”, refere o Presidente angolano, numa nota a que a Angop teve acesso.

Na nota, divulgada pela Secretaria de Imprensa do Presidente da República, o Chefe de Estado angolano apresenta os sentimentos as famílias enlutada e as populações directamente afectadas pelas enxurradas.