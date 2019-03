PN detém dois menores por crime de homicídio voluntário

A Polícia Nacional na Huíla, deteve, no dia 15 do corrente, dois cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 16 e 17 anos, implicados no crime de homicídio voluntário com recurso a arma branca (faca), sendo a vítima também um menor de 17 anos de idade.

De acordo com informações da PN, o crime ocorreu durante um momento de convívio na residência da vítima, em consequência de uma desavença entre a mesma e os acusados, tendo a padecente sido agredida e esfaqueada na região cervical, causando-lhe morte imediata.

Importa referir que, os acusados encontram-se encaminhados ao juizado de menores, para os devidos procedimentos legais.