Pentágono pretende adquirir 10 mil mísseis para conter Rússia e China

O Departamento de Defesa dos EUA pretende adquirir mais de dez mil mísseis para possível utilização contra a Rússia ou a China, de acordo com o portal Task and Purpose.

De acordo com a edição, o Pentágono quer incluir no projeto de orçamento para o ano fiscal de 2020 fundos para comprar 10.193 mísseis terra-terra destinados a lançadores múltiplos. O portal frisa que tal número é 26% superior ao de 2019, quando o Pentágono solicitou 8.101 mísseis, e 47% superior a 2018, quando o departamento pediu 6.936 mísseis.

Segundo a edição, a compra deste armamento para “neutralização ou supressão da artilharia de campo e sistemas de defesa antiaérea do adversário”, vai custar aproximadamente USD 1,4 biliões.

Conforme informação do portal, o crescimento drástico dos gastos para aumentar o arsenal de mísseis está relacionado à “reorientação” do Pentágono para lançadores múltiplos terrestres. O objetivo é fazer frente à Rússia e a China depois da relativa “derrota” do Daesh no Iraque e na Síria.

Na resenha do orçamento de defesa para o próximo ano fiscal, publicada no início de março, o Pentágono aponta que a prioridade na modernização do Exército dos EUA será dada ao “aperfeiçoamento do alcance e da letalidade da artilharia, bem como ao aumento das capacidades de mísseis para estabelecer a supremacia a todos os níveis”.