Mulher morde pénis do marido por tê-la exigido manter relações sexuais após o parto

Um homem foi parar ao hospital após ter sido mordido pela própria esposa no pénis, na sequência de uma forte briga.

De acordo com o Platina Line, a confusão resultou do facto de o marido pretender manter relações sexuais com a esposa, que acabava de dar à luz a mais um filho do casal.

Juntos há 20 anos, o casal tem seis filhos e um histórico de muitas desavenças. De acordo com a esposa, foi o seu marido quem começou com a discussão.

O marido, por sua vez, disse que a discussão partiu do facto de ter tirado satisfações sobre os filhos.

O homem foi parar ao hospital com graves lesões no pénis, e de acordo com o médico que o atendeu,

“O FERIMENTO PODE DEIXAR SEQUELAS NO FUTURO”.

HÁ AMOR APESAR DE TUDO

Apesar de tudo, o casal revela morrer de amores um pelo outro. O esposo diz que perdoa a mulher, porque é o amor da sua vida e a mulher admite amá-lo igualmente, mas lamenta o facto de o companheiro não mudar de comportamento.

Embora o casal tenha jurado amor, o caso está entregue à PGR, na medida em que os familiares do esposo da senhora apresentaram uma queixa à policia, tendo a mulher sido solta sob o termo de identidade e Residência.