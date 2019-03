Morreu Dick Dale, criador do surf rock e autor do tema de ‘Pulp Fiction’

Guitarrista americano tinha 81 anos e também era tido como pai do heavy metal, avança o Folhapress.

O músico Dick Dale morreu aos 81 anos na noite de sábado (16) -ainda não se sabe a causa da morte. A informação foi confirmada pelo baixista Sam Bolle ao jornal britânico The Guardian.

Dale, cujo nome de batismo é Richard Anthony Monsour, nasceu em 1937, em Boston, Massachusetts. Ele ficou famoso pela habilidade com a guitarra, que tocava em altos decibéis, ainda nos anos 1960.

Ousado, ele foi pioneiro no estilo hoje conhecido como surf rock ao tentar simular o som das ondas em sua guitarra, o que lhe rendeu o título de pai do gênero. Anos mais tarde, teve outra paternidade reconhecida -foi apontado pela revista Guitar Player como o “pai do heavy metal”.

Desenvolvido em parceria com Leo Fender (o criador das guitarras Fender), o instrumento usado por Dale tinha sonoridade única -e era chamado por Fender de “a besta”.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em 1997, Dale diz que “aprendeu guitarra sozinho, após estudar piano e bateria. E que procura tocar a guitarra como se fosse um instrumento de percussão.”

Ele ganhou a alcunha de pai do heavy metal pois ele foi o primeiro a tocar guitarra bem alto. Com isso, o músico transformou-se em referência para gente como Elvis, Eric Clapton e Jimi Hendrix.

Sua música mais famosa é uma versão para “Misirlou”, música grega de 1927. O hit é conhecido também pelos mais jovens –foi o tema de “Pulp Fiction” (1994), de Quentin Taranino, e incorporada pelo grupo Black Eyed Peas à música “Pump It”, em 2004.