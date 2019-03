Ministra das Pescas inteira-se do funcionamento do sector em Benguela

A ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Baptista, chegou hoje, segunda-feira, a província de Benguela, para se inteirar do funcionamento das estruturas do sector e dialogar com operadores locais da área piscatória, noticia a Angop.

Segundo o director do Gabinete Provincial de Benguela da Agricultura, Pecuária e Pescas, José da Silva, que falava essa manhã à imprensa a propósito da deslocação da governante, Maria Baptista vai radiografar o sector das pescas nos municípios do Lobito, Benguela e da Baía Farta.

O programa da visita reserva para hoje uma deslocação ao município do Lobito, onde a ministra vai visitar o Centro de Investigação Pesqueira, os antigos campos de produção de sal, o Plano Inclinado, a pescaria de Nazaré e o centro de produção de crustáceos “José Manuel”, na zona do Lobito Velho.

No período da tarde, na cidade de Benguela, está previsto um encontro com o corpo directivo da Associação de Pesca Industrial, Semi-industrial e Artesanal, bem como uma visita ao Centro Regional de Fiscalização, prevendo-se que reúna com o efectivo e proceda a entrega de uma lancha para apoio ao controlo do mar de Benguela.

Já na terça-feira, informou José da Silva, a governante vai deslocar-se a zona da Caota e a Baía Farta, onde inteira-se do funcionamento do estaleiro Deolinda Rodrigues, visita a pescaria Maria da Glória, a Escola Básica de Pescas, assim como outros estaleiros.

Essa é a primeira deslocação a Benguela de Maria Antonieta Baptista, nas vestes de ministra das Pescas e do Mar, cargo para o qual foi nomeada a 02 de Janeiro do corrente.

A produção de pescado na província de Benguela em 2018 ficou estimada em cerca de 60 mil toneladas. Além de pescado, a província de Benguela também é uma grande produtora de sal.