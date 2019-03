“Mãos Livres” pede ao PR para mandar investigar excessos da Polícia contra

em causa estão as recentes mortes da vendedora ambulante Juliana Kafrique, de um cidadão na Lunda-Norte, que reivindicava a sua parcela de terra, e ainda a detenção de 63 cidadãos que preparavam uma manifestação pacífica para reivindicar os seus direitos em Cabinda.

Em nota enviada a OPAÍS, a Associação Mãos Livres(AML) refere que está a acompanhar com “bastante preocupação” os episódios protagonizados por agentes da Polícia Nacional contra cidadãos indefesos que, em alguns casos, terminam em mortes ou detenções.

Assinada pelo seu presidente, Salvador Freire dos Santos, a “Mãos Livres” considera esses actos como violação do direito à vida e abuso de autoridade, devido ao uso excessivo da carga policial contra pacatos cidadãos indefesos, violando assim o direito à vida e à liberdade de reunião e manifestação.

No dia 12 de Março, prossegue a nota, mês consagrado à “Mulher”, no distrito urbano da Maianga, bairro Rocha Pinto, agentes da Polícia Nacional dispararam a queima-roupa contra uma vendedora ambulante, indefesa, que exercia a sua actividade de ganha-pão para sustentar a sua família.

Segundo a Associação Mãos Livres, actos sucessivos acontecem em quase toda a parte do território nacional, envolvendo agentes da Polícia Nacional, fiscais das administrações municipais em perseguição das vendedoras ambulantes, conhecidas genericamente por “zungeiras”. Estes comportamentos e ocorrências que têm tirado vidas aos pacíficos cidadãos configuram “execuções sumárias”, proibidas na Constituição da República de Angola, no seu artigo 59º, diz ainda a nota.

Para se evitar mais situações semelhantes, a Associação Mãos Livres apela ao Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de mais alto mandatário da Nação, para que ordene “uma investigação destes horríveis crimes e os supostos mentores venham a ser exemplarmente punidos em conformidade com as leis no país”.

A associação Mãos Livres exorta aos familiares de cidadãos falecidos para fazer tudo a fim de garantir a defesa das vítimas destes crimes.