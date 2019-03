Jovem morre por descarga atmosférica em Mbanza Kongo

Um jovem de 25 anos de idade morreu na noite deste domingo, em Mbanza Kongo, província do Zaire, após ter sido atingido por um raio enquanto chovia.

O infausto acontecimento ocorreu na aldeia de Mbanza Magina, que dista a cinco quilómetros da cidade de Mbanza Kongo, segundo deu a conhecer hoje, segunda-feira, o porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) na região, Manuel Mpanzo Cassua.

Em declarações à Angop, a fonte referiu que outras duas pessoas, membros da mesma família, ficaram gravemente feridas por mesmas circunstâncias, quando regressavam da lavra.

Esta ocorrência faz parte de cinco incidentes que chegaram ao conhecimento do referido órgão, nas últimas 72 horas, onde se destacam também três incêndios de pequenas proporções, provocados por curto-circuito e negligência, ocorridos nos municípios de Mbanza Kongo, Nzeto e Soyo.

Os sinistros destruíram parcialmente duas residências e uma viatura.

Os bombeiros foram ainda chamados a remover um cadáver em estado de decomposição, no município do Soyo, seguindo-se o seu enterro imediato, dado o estado em que o corpo apresentava.

O porta-voz aconselhou a terminar, à população da região a precaver-se contra as chuvas que caem com relâmpagos e trovoadas, evitando contacto com objectos metálicos ou que susceptíveis de emitir ondas eletromagnéticas.