FNLA constata melhorias na assistência médica no Bié

O primeiro secretário da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) no Bié, Agostinho Eduardo, reconheceu hoje (segunda-feira), na cidade do Cuito, a existência de melhorias na assistência médica e medicamentosa gratuita na região.

Em declarações à Angop, o líder partidário considera haver na aquisição e abastecimento regular às unidades sanitárias, salientando que já não se regista o envio de pacientes às farmácias para compra de medicamentos.

No entanto, aconselha os responsáveis do sector da saúde a reforçarem as acções de fiscalização e inspecção, com vista a evitar o desvio dos medicamentos para o mercado paralelo.

Agostinho Eduardo apelou ainda ao atendimento humanizado para a recuperação imediata dos enfermos.

A província do Bié tem um milhão 455 mil 255 habitantes, conta com 178 unidades sanitárias, onde labutam três mil 373 profissionais, entre eles, 76 médicos nacionais e 64 estrangeiros, tendo a malária, doenças diarreicas agudas e respiratórias, HIV/SIDA como as doenças mais frequentes.