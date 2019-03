FC Porto já respondeu às acusações de agressão de Miguel Albuquerque

Dragões emitiram um comunicado esta segunda-feira a clarificar a situação.

O FC Porto emitiu esta segunda-feira um comunicado, onde clarifica os incidentes registados durante o clássico de hóquei em patins, frente ao Sporting, no passado sábado.

Os azuis e brancos responderam às acusações de agressão de Miguel Albuquerque, diretor de Modalidades do Sporting, no Facebook, garantindo que o adepto em questão já foi identificado e proibido de entrar no Estádio do Dragão.

Leia o comunicado na íntegra:

“O FC Porto repudia veementemente os acontecimentos ocorridos no último sábado no Dragão Caixa

O FC Porto lamenta que o diretor geral das modalidades do Sporting Clube de Portugal, através da sua página pessoal no Facebook, tenha tecido considerações falsas sobre a natureza das intervenções de dirigentes e funcionários do nosso clube na zona em que ocorreu uma lamentável zaragata entre adeptos que também envolveu o sr. Miguel Albuquerque durante o jogo FC Porto-Sporting em hóquei em patins.

A nossa única preocupação foi a de tentar circunscrever e sanar o incidente.

De resto, após o final do jogo, o próprio Presidente do FC Porto cuidou de contactar o seu homólogo do Sporting Clube de Portugal para lhe dar a conhecer os detalhes da situação.

Nas horas subsequentes, com a calma desejável mas também com o rigor que a situação exigia, o FC Porto mobilizou todos os meios para identificar o adepto em causa, convidado num camarote de empresa.

Este processo de identificação foi hoje mesmo concluído, tendo o FC Porto comunicado à polícia e, desde já, interditado o acesso desse adepto ao nosso pavilhão.

Cai assim por terra a suspeita lançada pelo sr. Miguel Albuquerque sobre um branqueamento deste incidente.

A Direção do FC Porto”