Diversificação da economia dá oportunidades a empresas americanas

As políticas de diversificação da economia implementadas pelo Executivo angolano trazem grandes oportunidades para as empresas americanas, afirmou, nesta segunda-feira, o secretário de Estado adjunto norte-americano, John Sullivan.

Segundo informa Angop, ao falar no encontro sobre a importância de expandir os laços económicos e comerciais entre EUA e Angola, John Sullivan, sublinhou que as empresas americanas, de vários sectores, podem contribuir muito para o desenvolvimento do país, fornecendo bens e serviços de alta qualidade através de processos transparentes.

John Sullivan disse que as empresas americanas são as principais investidoras em Angola e a maioria delas já há décadas.

O diplomata norte-americano disse que teve a honra de se encontrar com o Presidente da República, João Lourenço e sabe que a administração de João Lourenço está comprometida em aumentar a cooperação comercial com os Estados Unidos.

John Sullivan disse que a Estratégia América para com a África pode desbloquear muitas oportunidades para o continente, desde promover a segurança e prosperidade nos Estados Unidos e em Angola, assim como no continente africano.

Acresceu que, a estratégia da administração Trump está centrado em expandir as oportunidades económicas, sustentar o desenvolvimento inclusivo, paz e segurança, incluindo o combate ao terrorismo, direitos humanos e boa governança.

De acordo com o diplomata, através de uma África próspera, a nova iniciativa presidencial vai apoiar o investimento americano em África e acelerar o crescimento de África ao nível da classe média, priorizando as oportunidades de emprego para a juventude.

Segundo o responsável, tendo em conta o enorme potencial económico de África, a administração americana fez investimentos como prioridade chave, e espera que até 2025 dois terços, estimado em 300 milhões de famílias africanas, possam ter receita própria, o que tornará a África como principal mercado para empresas americanas.

De 2001 a 2017 o investimento anual dos EUA em África cresceu de 9 a 50 mil milhões de dólares, criando novas oportunidades ao nível do continente.

Angola e EUA têm uma parceria estratégica em domínios como o da educação, saúde, segurança e comércio.

As trocas comerciais entre os dois países atingiram USD 3,4 mil milhões no final de 2017, sendo que Angola exportou produtos avaliados em USD 2,6 mil milhões e os Estados Unidos da América cerca de 800 milhões de dólares.

Antes de Angola de vir para Angola, o responsável norte-americano visitou a África do Sul, onde analisou com as autoridades deste país, a promoção do comércio, dos investimentos americanos, bem como questões relacionadas com a paz e a segurança.