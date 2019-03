Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na mesma equipa? É possível

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são indiscutivelmente os melhores jogadores do mundo, jogando praticamente numa liga só deles.

Certamente que já fez o exercício de imaginar estes dois génios na mesma equipa. Parece que David Beckham está determinado em passar da imaginação à realidade.

O antigo internacional inglês fundou um clube na liga norte-americana, o Inter Miami, que integrará o campeonato na próxima temporada. Em declarações à imprensa não escondeu a ambição de dotar a sua equipa dos melhores jogadores e Ronaldo e Messi estão incluídos nesse lote.

“Toda a gente tem a sua lista de desejos. Há quem pense que eles estão próximos de se retirar do futebol, mas da maneira que estão a jogar não vejo um fim para eles.

São jogadores que estão a jogar a um nível muito alto e, por isso, é muito difícil que abandonem as suas atuais equipas. De qualquer forma, vamos ver o que sucede no futuro. No mundo do futebol nunca se sabe o que pode acontecer”, afirmou.

Recorde-se que Ronaldo tem contrato com a Juventus até 2022, enquanto Messi está vinculado ao Barcelona até 2021. O português já manifestou o desejo de experimentar a liga norte-americana, enquanto o argentino referiu diversas vezes que pretende pendurar as botas ao serviço do Newell’s Old Boys, clube da sua cidade natal (Rosário).