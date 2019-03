Cadáver encontrado em vala de drenagem

Um homem que conduzia, por volta da meia-noite de sábado, uma viatura de marca Hyundai i10, na Via Expresso, em Luanda, foi assassinado por um grupo de indivíduos, não identificados, avança o JA.

O cadáver do homem, cuja identidade se desconhece, foi lançado pelos marginais para a vala de drenagem e encontrado por agentes da Polícia Nacional horas depois do assassinato.

Quando chegou ao local, a Polícia encontrou o carro da vítima, podendo assim descartar o roubo como móbil do homicídio.

A confirmação do aparecimento de um cadáver na vala de drenagem da Via Expresso foi feita ao Jornal de Angola, num contacto telefónico, por Euler Matari, oficial de informação do Comando Provincial de Luanda da Polícia.

O sub-inspector Euler Matari não avançou mais nenhuma informação com a alegação de que não dispunha, naquele momento, de mais dados sobre o assunto, remetendo a curiosidade jornalística para o próximo contacto com o Jornal de Angola.

O nome da Avenida Fidel de Castro Ruz já surgiu várias vezes em relatórios da Polícia Nacional por ter sido o local de ocorrência de vários crimes, como sequestro e assalto a viaturas, sobretudo de serviço de táxi e no período nocturno.