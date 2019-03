Briga por chapéu resulta em morte na Huíla

Um homem de 29 anos de idade foi morto à catana por um outro de 42, no município do Lubango, província da Huíla, por discórdia resultante da cobrança de um chapéu.

O facto foi revelado à Angop hoje (segunda-feira) pelo porta-voz da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, durante o habitual balanço do fim-de-semana, tendo referido que o facto aconteceu sábado último e os dois envolvidos eram amigos, sendo que o agressor encontra-se detido.

O facto, segundo Luís Filipe Zilungo, sucedeu pelas 19 horas no interior da residência do agressor, no Mumbanga, onde a vítima compareceu solicitando um chapéu que havia emprestado ao anfitrião, tendo este reagiu mal e, após troca de palavras ameaçadoras, desferido vários golpes de catana que causaram a morte do amigo.

Ainda no mesmo período, o oficial deu a conhecer a ocorrência de um outro homicídio, que vitimou um militar de 24 anos de idade, esfaqueado por elementos desconhecidos quando regressava de um convívio com o seu colega, no bairro da Lalula, município do Lubango.

Tudo sucedeu quando a vítima na companhia de seu colega regressavam do convívio para o serviço e no percurso foram interpelados por bandidos, sendo que um deles desferiu um golpe na região peitoral, causando a morte imediata.

Fez saber que o efectivo trabalha na localização e detenção dos autores.