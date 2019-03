Brad Pitt e Angelina Jolie são quase oficialmente solteiros

A imprensa internacional fala de um “acordo bilateral” que está prestes a finalizar o processo de separação.

Brad Pitt e Angelina Jolie continuam a trabalhar num acordo de divórcio, após terem anunciado a separação em 2016. Segundo as mais recentes informações do The Blast, o casal de Hollywood quer esclarecer tudo em tribunal, de forma a que possam ser declarados oficialmente como solteiros.

Fontes adiantaram que os artistas não querem voltar a casar, mas que a mudança do seu estado civil seria um passo importante para conseguirem seguir em frente com a sua vida.

Ao longo dos últimos meses, Angelina já posou algumas vezes em passadeiras vermelhas na companhia dos filhos, o que mostra que a estrela está cada vez mais confiante para surgir em público.