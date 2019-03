BPC disponibiliza 100 milhões de kwanzas para “crédito salário”

Mais de 100 milhões de kwanzas é o valor que o Banco de Poupança e Credito (BPC) tem disponível no Moxico, para a concessão de crédito aos funcionários das instituições públicas e privadas de crédito, no âmbito do produto “BPC Salário”, apurou OPAÍS.

A informação foi avançada recentemente, na cidade do Luena, pelo gerente coordenador do BPC no Moxico, José Assis. Explicou que quatro meses consecutivos são o tempo máximo de liquidez do referido crédito. Ao falar à imprensa, após o encontro de esclarecimento realizado com o efectivo das Forças Armadas Angolanas (FAA), informou que o banco concede até 80 por cento de dois salários para serem pagos em quatro meses.

Sem avançar o número de clientes, que já beneficiou do pacote, apontou que o BPC tem rubricado vários protocolos com diversas instituições públicas e privadas desta província.

Referiu que a instituição vai continuar a esclarecer aos funcionários interessados em aderir ao BPC Salário protocolar, as modalidades de acesso. No Moxico, o BPC conta com nove balcões e seis postos de atendimento.