Angola discute segurança e ordem pública com EUA

Angola e os Estados Unidos assinam hoje, em Luanda, um memorando de entendimento no domínio da Segurança e Ordem Pública, no quadro da visita do secretário de Estado-adjunto dos Estados Unidos, John Sullivan.

De acordo com o JA, o secretário de Estado-adjunto norte-americano e o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, presidem hoje o “Diálogo de parceria estratégica” entre os dois países, de acordo com um comunicado de imprensa do Ministério das Relações Exteriores.

Desde ontem à noite em Luanda, para uma visita de dois dias a Angola, John Sullivan está em Angola para reforçar a cooperação bilateral, sobretudo no domínio da Segurança e Ordem Pública.

Aos jornalistas, o chefe da diplomacia angolana e o secretário de Estado-adjunto dos Estados Unidos deverão abordar aspectos relevantes sobre o diálogo conjunto.

De acordo com o programa do Ministério das Relações Exteriores, John Sullivan participa na Conferência sobre Comércio e Investimento, amanhã.

Apoio às reformas

O secretário de Estado assistente para os Assuntos Africanos, Tibor Nagy, numa conferência de imprensa telefónica a partir de Kigali (Rwanda), reafirmou que os EUA estão “positivamente surpreendidos” com as reformas e o combate à corrupção, encetados pelo Presidente João Lourenço. “Das boas histórias que estão a acontecer no continente (africano), uma delas é Angola.

Todo o mundo ficou surpreendido com o que o Presidente João Lourenço e o seu governo estão a fazer”, disse o diplomata americano, que acrescentou que os EUA apoiam a luta contra a corrupção. O diplomata reconheceu, contudo, que “há ainda muito trabalho a ser feito”.

O diplomata norte-americano reafirmou o interesse do seu país, em aumentar o comércio e o investimento em Angola.

“Os Estados Unidos estão muito satisfeitos e vamos trabalhar com o governo angolano, para trazer mais comércio e investimento a Angola”, salientou.

Tibor Nagy considerou prematura qualquer abordagem sobre a questão dos bancos correspondentes, para facilitar o acesso de Angola à moeda americana, o dólar, por não haver ainda qualquer decisão sobre o assunto. Antes de Angola, John Sullivan visita a África do Sul. Segundo Tibor Nagy, a deslocação do secretário de Estado – adjunto, a África do Sul e Angola, é parte da nova estratégia dos Estados Unidos para a África.

Felicitações

No mês passado, o Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, felicitou o homólogo angolano pelas reformas em curso e pelo combate à corrupção levados à cabo, desde que assumiu a liderança do Estado angolano, em 2017.

As felicitações foram transmitidas pelo assistente especial do Presidente dos EUA e director sénior para os Assuntos Africanos do Conselho de Segurança Nacional, Cyril Sartor, durante uma audiência concedida pelo Chefe de Estado angolano.

“Reconhecemos o espírito de amizade e os grandes passos que o Presidente João Lourenço e a nova liderança de Angola estão a calcorrear para transformar o país, no âmbito do combate à corrupção, abri-lo para o comércio internacional”, disse à imprensa, no Palácio Presidencial, acrescentando que Angola é um “país chave” na nova estratégia da política externa dos EUA para a África, e espera o reforço das relações nos sectores económicos e na melhoria da governação. Os dois países cooperam em vários sectores e uma câmara de comércio comum apoia os empresários.