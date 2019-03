AIA abre delegação em Portugal

A Associação Industrial de Angola (AIA) abriu uma delegação oficial em Portugal, com o objectivo de apoiar as empresas e empresários angolanos que invistam e desenvolvam actividades em Portugal, e que pretendam encontrar apoios institucionais, financeiros e outros que contribuam para o seu desenvolvimento.

Ao Mercado, o presidente da associação empresarial, José Severino, defende que a abertura da delegação em Portugal, que abre igualmente portas para a União Europeia, poderá tirar partido das vantagens competitivas que ambos os países possuem, sobretudo na realização de empresas mistas e parcerias.

“As empresas portuguesas têm know-how, capital e apetência para exportar. E um dos aspectos é que Portugal entenda que, com a nossa integração na SADC, só como exportador para Angola vai perder vantagens competitivas, porque os seus produtos continuarão a ser taxados e os da região não”, explica.

José Severino acrescenta que a AIA tem delegados espalhados em vários pontos do mundo, entre eles Índia, Reino Unido, África do Sul, Itália e Espanha. São pessoas consideradas ‘antenas’, que permitem fazer uma vinculação mais estreita com aquilo que são os países, conhecer as actividades económicas, feiras, fóruns.

“Já tivemos delegados na RDC, mas o sistema político instável não favoreceu a continuidade do processo, até porque temos com esse país e com a Zâmbia projectos para fazermos feiras transfronteiriças, para que as relações sejam entre empresas”, esclarece.

Num momento em que existe uma melhoria e aprofundamento das relações empresariais e económicas, e até políticas, entre Portugal e Angola, a AIA dá mais um passo no sentido de concretizar a sua missão de apoiar o empresariado angolano no investimento exterior, e promover o investimento estrangeiro em Angola.

A delegação em Lisboa vai ser liderada pelo advogado Rui Amendoeira, colunista habitual do Mercado e da Rumo.