Rússia reage a sanções dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia

Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin (DR)

A Rússia diz que não vai deixar sem resposta as sanções que os Estados Unidos, Canadá e União Europeia impuseram devido ao ataque russo contra três navios ucranianos em 2018, à anexação da Crimeia e às actividades russas no leste da Ucrânia.

O departamento do tesouro Americano disse, em comunicado, na sexta-feira, que as suas sanções incidiam sobre “seis indivíduos russos e oito entidades, em resposta à agressão continuada da Rússia sobre a Ucrânia”.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse em comunicado: “Esta iniciativa conjunta com os nossos parceiros da União Europeia e o Canadá reforça o nosso compromisso partilhado em impor sanções relevantes em resposta às tentativas do Kremlin em desconsiderar normas internacionais e minar a soberania e integridade territorial da Ucrânia.”

“Todas as propriedades e interesse em propriedades dos indivíduos e entidades em causa estão bloqueados e pessoas americanas estão proibidas de foram geral de fazer transações com eles”, diz o comunicado.