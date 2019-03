Região da SADC com parlamento a partir de Agosto próximo

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) vai contar, a partir do mês de Agosto do corrente ano, com o seu parlamento regional, em cumprimento da recomendação da última sessão do Conselho de ministros deste órgão, que decorreu nos dias 15 e 16 deste mês, na capital da República da Namíbia.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, falando à imprensa neste sábado, em balanço da reunião do Conselho de Ministros da SADC, que decorreu sob o lema “A Juventude e o seu papel na região”, o encontro recomendou a transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional.

“Esta decisão será efectivada de facto, na próxima Cimeira de Chefes de Estado da SADC, em Agosto deste ano, também em Windhoek. Esta questão já vem da última cimeira. Angola muito trabalhou, através do seu parlamento, na altura na qualidade de presidente do Fórum Parlamentar da SADC”, sublinhou.

Dentre outros assuntos, esta sessão ordinária discutiu questões que têm a ver com a juventude e principalmente o processo de industrialização da região.

Os processos de transição política na RDC, Zimbabwe e Lesotho também mereceram apreciação na reunião.

Foram igualmente analisados o relatório da conferência em solidariedade à República do Saara Ocidental, bem como da organização regional do Turismo da África Austral.

Fizeram parte da delegação chefiada por Manuel Augusto, Neto Costa, Secretário de Estado para Planeamento, Beatriz Morais, embaixadora de Angola no Botswana, Nazaré Salvador, Secretario Nacional da SADC, Rui Livramento, director do gabinete de Relações Internacionais do Ministério do Comércio, e Manuel Pedro, director do Gabinete de Intercâmbio do Ministério das Finanças.