Preso suspeito de envolvimento no caso Marielle tem crise de ansiedade

Alexandre Motta de Souza tinha 117 fuzis M16 em sua casa

O homem que foi preso com 117 fuzis M16 em sua casa, Alexandre Motta de Souza, recebeu atendimento médico atendido neste sábado (16) por conta de uma crise de ansiedade, segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) citadas pelo Notícias ao Minuto.

A polícia apreendeu os fuzis na casa de Alexandre, no Méier, Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, as armas eram de Ronnie Lessa – apontado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio como o homem que atirou contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes na noite do dia 14 de março de 2018.

Como destaca o G1, Alexandre, Ronnie e Élcio Vieira de Queiroz estão presos no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

A Seap informou que Ronnie e Élcio também precisaram ser atendidos no presídio, mas somente para ajuste de medicação para hipertensão.