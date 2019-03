Petro eliminado da Taça da Confederação

O Petro de Luanda foi neste domingo eliminado da Taça da Confederação em futebol ao perder fora de casa com o Gor Mahia do Quéina, por 0-1, em partida da sexta e última jornada do grupo D da competição.

Depois de uma primeira parte bem conseguida com três oportunidades flagrantes de golos por Job, duas vezes, e Tiago Azulão (uma), o representante angolano não foi capaz de superar um adversário que jogou largo tempo com menos duas unidades.

O golo do oponente foi marcado de grande penalidade, por Jacques Tuyisengue, aos 59 minutos.

No jogo da primeira ”mão”, disputado dia 14 de Fevereiro, em Luanda, os angolanos venceram por 2-1 com golos de Manguxi (12′) e Tony (37′). Nicholas descontou para o Gor Mahia (90+1).

O Petro precisava apenas de um empate para qualificar-se aos quartos-de-final já que a outra eliminatória entre o Hussei Dey da Argélia e o Zamalek do Egipto terminou em nulo.

Na classificação, os “tricolores” terminaram na quarta e última posição do grupo com sete pontos. O Gor Mahia e o Zamalek qualificaram-se para a fase seguinte com 9 pontos cada, respectivamente na primeira e segunda posições, enquanto o Hussei Dey ficou em terceiro com oito pts.