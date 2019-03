MPLA assegura formação dos militantes

BOAVIDA NETO, SG DO MPLA (FOTO: MIUDO)

O secretário-geral do MPLA, Álvaro de Boavida Neto, assegurou neste sábado, no município da Quiçama, em Luanda, o engajamento do seu partido em trabalhar para o fortalecer a formação política e ideológica dos militantes.

Segundo Angop, o político, que falava após uma visita que efectuou ao comité do MPLA na Quiçama, onde reuniu com os militantes, realçou que neste momento o MPLA está diante de um processo de redinamização que tem sido correspondido de forma positiva por parte das organizações de base, quer na zona rural quer na urbana.

Acrescentou que só pode existir uma estrutura central forte se a base for bem edificada.

Por outro lado, apelou a população para acreditar nos vários serviços prestados pelas instituições, uma vez que o país é um Estado democrático e de direito.

Boavida Neto visitou igualmente os comités da povoação do Culemba e da comuna de Cabo Ledo.

O secretário-geral do MPLA fez se acompanhar de uma delegação integrada por membros do comité central e provincial.