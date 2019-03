Messi vestiu a pele de ‘monstro’ e Benito Villamarín aplaudiu-o de pé

Três golos do internacional argentino foram vitais para a vitória blaugrana no Estádio Benito Villamarín.

De acordo com o Notícias ao Minuto, na primeira volta do campeonato, o Barcelona somou apenas uma derrota no seu bastião, precisamente diante do Real Betis Balompié.

2018 já lá vai, e em 2019 já se conta uma nova história, mas o Barça não se esqueceu do ‘tubarão’ que o vitimou em Camp Nou, por 3-4 , para na noite deste domingo aplicar uma goleada de 4-1, no Estádio Benito Villamarín, num duelo relativo à 28.ª jornada da Liga espanhola.

Numa partida em que William Carvalho foi titular, o marcador foi aberto por Messi, à passagem do minuto 18, na sequência de um livre superiormente cobrado à entrada da área. No último momento da etapa inicial, numa jogada soberba entre Suárez e Messi, o argentino dilatou o marcador.

Na etapa complementar, Luis Suarez fez o terceiro golo na partida, tornando-se no máximo goleador uruguaio da competição, em igualdade com Diego Forlán (128 golos).

Loren ainda reduziu para a formação andaluz, aos 82 minutos, mas o melhor estava guardado para o fim. Aos 85 minutos, uma chapelada fenomenal de Lionel Messi deixou o estádio rival de queixo caído…. e muitos se levantaram para aplaudir a obra de arte do avançado sul-americano.

Triunfo blaugrana que deixa o Barça cada vez mais sozinho no primeiro lugar – 66 pontos -, agora a 10 do Atlético Madrid, que perdeu nesta ronda diante do Ath. Bilbao.