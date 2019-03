Massunguna garante vitória ao 1º de Agosto

Com golo de Dani Massunguna aos 87 minutos, o 1º de Agosto venceu neste domingo a Académica do Lobito, somando agora 44 pontos na primeira posição do Girabola2018/19.

Segundo avança Angop, em jogo disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, para a 20ª jornada da competição, os “militares” precisaram da “cabeçada” de um defesa para garantirem mais três pontos na corrida ao título.

Numa ronda em que o Petro de Luanda folgou devido ao seu envolvimento na Taça da Confederação, onde foi hoje eliminado pelo Gor Mahia do Quénia, com derrota de 0-1, o Desportivo da Huíla venceu o Cuando Cubango FC (2-0), enquanto o FC Bravos do Maquis e Progresso da Sambizanga não foram além de uma igualdade nula.

Resultados da ronda:

Kabuscorp do Palanca – Santa Rita de Cássia (0-0

Sagrada Esperança – Recreativo do Libolo (1-2)

ASA – Interclube (0-2)

1º de Agosto – Académica do Lobito (1-0)

Desportivo da Huíla – Cuando Cubango FC (2-0)

FC Bravos do Maquis – Progresso do Sambizanga (0-0)

Ficaram por disputar os encontros entre Sporting de Cabinda – Saurimo FC e Recreativo da Caála – Petro de Luanda.