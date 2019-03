Governo da Huíla propõe Quilemba para Distrito Urbano

O Governo da Huíla enviou, em Fevereiro do ano em curso, ao Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, uma proposta de elevação da Quilemba a Distrito Urbano, informou hoje, domingo, o administrador municipal do Lubango, Armando Vieira.

Ao falar à Angop depois de uma visita a aludida comuna, o responsável realçou que a proposta deve-se ao facto de a mesma acolher a centralidade do Lubango com mais de oito mil casas e que recebe numa primeira fase, em Abril, os primeiros quatro mil moradores, das 60 mil famílias previstas.

Com 39.034 habitantes, Quilemba foi criada a 10 de Janeiro de 1987, por decisão do então Comissariado Provincial da Huíla. A comuna tem 465 quilómetros quadrados e possui cinco povoações nomeadamente, Kanhongolo, Tchomulo, Rio Nangombe, Luyovo e sede comunal.

Segundo o gestor, a Administração do Lubango elaborou um documento e remeteu-o ao Governo, no sentido de fazer da Quilemba o primeiro Distrito Urbano da Huíla, para dar resposta ao desenvolvimento da região a todos níveis.

A fonte considera que a Quilemba não tem estatuto próprio, por ter sido concebida por um “arranjo” administrativo que a província fez há 22 anos, mas que tem estado a “lutar” para ganhar o estatuto de distrito.

Nos últimos dez anos, a localidade ganhou um ritmo satisfatório, a começar com o projecto de urbanização e com a entrega de lotes para construção de residências unifamiliar e não só, bem como ganhou também escolas, centros médicos, postos de saúde, quadras desportivas e sistemas de água.

Com três mil e 140 quilómetros quadrados, o município do Lubango tem uma população estimada em 903.564 habitantes, de acordo com as projecções do Instituto Nacional de Estatística.