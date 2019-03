Girabola2018/19: Interclube regressa às vitórias

INTERCLUBE VENCE NO 22 DE JUNHO (FOTO: ROSÁRIO DOS SANTOS)

O Interclube voltou aos triunfos no Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (Girabola2018/19) frente ao ASA (2-0), em jogo da 20ª jornada disputado este sábado no Estádio 22 de Junho, em Luanda.

Segundo avança Angop, depois de derrotas consecutivas com o Cuando Cubango FC (1-2 na 18ª jornada) e Desportivo da Huíla (0-1 na 19ª), os “polícias” quebraram o enguiço, ascendendo para a sétima posição com 24 pontos.

Com a derrota, os “aviadores” mantêm-se no 14º posto com 18 pst.

O golo dos anfitriões foram anotados por Dasfaa aos 32 minutos e Paty aos 75”.