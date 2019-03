Comandante garante atenção na promoção dos operativos

Os agentes das áreas operativas da Polícia Nacional, Intervenção Rápida, Guarda Fronteira, Serviços Prisionais, Migração Estrangeira e Fiscal vão a partir deste ano merecer uma atenção especial no domínio de promoção de carreira, independentemente da formação académica.

Segundo avança o JA, a garantia sobre promoção de carreira foi avançada ontem em Luanda, pelo comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, na abertura do Conselho Consultivo Alargado da Direcção Nacional de Recursos Humanos do Ministério do Interior, que termina hoje.

Paulo de Almeida lamentou a falta de transparência que se regista por parte dos técnicos da Direcção Nacional de Recursos Humanos e disse que não se pode continuar a sacrificar os que mais trabalham, até correndo risco e a beneficiar os que nada fazem.

No entender do comandante-geral da Polícia Nacional, os Recursos Humanos, são a alma e imagem do Ministério do Interior, onde tudo funciona sobre ingresso, carreira e saída de todos os efectivos. Por isso, não pode ser encarado como “obstáculos”.

O comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, afirmou que os Recursos Humanos devem ser exequíveis, fluido, dinâmico e imparcial, para uma melhor execução nas suas funções. Na visão da Polícia Nacional, os Recursos Humanos tem o papel de estruturar a vida do agente da Polícia de modo a dar uma nova roupagem interna e externa.

A modernização e desenvolvimento da Polícia Nacional, frisou Paulo de Almeida, está assente no profissionalismo dos seus técnicos e no procedimento transparente usado na promoção do percurso dos agentes, em particular para aqueles que colocam as suas vidas em risco, na defesa da ordem e tranquilidade públicas.

Paulo de Almeida disse que, existem responsáveis, que se sentem donos dos Recursos Humanos, onde promovem aqueles que bem entenderem e não sob normas estabelecidas pelos órgãos superiores. “Na Polícia Nacional existem efectivos fantasmas, desertores e falecidos ainda recebem salário, porque os técnicos dos Recursos Humanos assim o querem que aconteça”, lamentou.

Como solução para esses e outros problemas, que existem na Direcção dos Recursos Humanos, o responsável da Polícia Nacional defende a formação rigorosa por parte dos técnicos e a informatização dos efectivos. Em relação aos funcionários civis do Ministério do Interior, Paulo de Almeida informou que, os que estão há mais de dez anos vão a partir de agora transitar para o quadro um, onde passarão a usar uniforme e a depender directamente das regras da Polícia Nacional.

Decorrido sob o lema Rigor e Transparência, o Conselho Consultivo Alargado teve por objectivo avaliar o nível de implementação das medidas orientadas para o melhoramento do actual estado do pessoal na Polícia Nacional.