Bundesliga: Dortmund vence em Berlim

1771 dias depois, o Borussia ganhou ao Hertha na capital; Wolfsburgo goleia Fortuna, Schalke continua agonia e perde em casa com o Leipzig.

Dortmund vence nos descontos

O Borussia Dortmund voltou, 1771 dias depois, a vencer para a Bundesliga em Berlim. o 3-2 final foi obtido por Marco reus, nos derradeiros momentos do jogo, e assim, o conjunto de Lucien Favre mantém a pressão sobre o Bayern Munique.

Borussia e Freiburgo dividem pontos

Dois golos em seis minutos ditaram o resultado do jogo inaugural da ronda 26 da Bundesliga. Em Mönchengladbach, Borussia e Freiburgo empataram a um golo, numa partida equilibrada, com um resultado mais favorável aos forasteiros do que aos donos da casa. O Borussia marcou passo ma perseguição aos primeiros, enquanto o Freiburgo abre a segunda metade da tabela clssificativa.

Hecking com razões para meditar…

Dieter Hecking, o experiente técnico do Borussia Mönchegladbach, tem razões para alguma apreensão: nos últimos cinco jogos para a Bundesliga, o conjunto do Borussia Park ganhou apenas um, empatando dois e perdendo outros tantos. Portanto, em quinze pontos, conquistou cinco, o que fez com que descesse na tabela e perdesse terreno para os primeiros, na sempre apertada luta por um lugar europeu.

Schalke, nem como novo técnico…

Huub Stevens (na foto) não teve uma boa estreia no comando interino da equipa de Gelsenkirchen. O Schalke perdeu, na Veltins Arena, por 1-0, com o RB Leipzig, e continua a sua agonia na falta de bons resultados. Quanto aos visitantes, continuam a ter em linha de vista o duo de comendantes da Bundesliga.

Augsburgo “ajuda” a empurrar ainda mais o Hannover

Ao vencer, em casa, por 3-1, o Augsburgo empurrou ainda mais o Hannover no caminho da despromoção que parece ser cada vez mais o destino da equipa de Thomas Doll. os visitados até começaram a perder, mas deram a volta, começando com o golo do venezuelano Sérgio Córdova (na imagem). Assim, num duelo entre equipas em zona perigosa, o Augsburgo deu um passo importante rumo à manutenção.

Weghorst imperial dá goleado ao Wolfsburgo

Três golos do holandós Wout Weghorst ajudaram (e muito!) o Wolfsburgo a golear o Fortuna Düsseldorf, por 5-2. Esta é uma vitória que coloca os homens da Volkswagen Arena no encalce de um lugar europeu para a próxima temporada, interrompendo uma série de bons resultados da equipa de Düsseldorf.

Equilíbrio na floresta negra

Jogo muito equilibrado entre Estugarda e Hoffenheim, como o comprova a igualdade final a um golo. Marcaram primeiro os homens de Sinsheim, pelo croata Kramaric, mas, na segunda parte, o suíço Zuber viria a empatar para os locais. E este acaba por não ser um bom resultado para nenhum dos conjuntos, marcando amboa passo nos (distintos) objetivos para o final de temporada.