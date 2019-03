“Bruno de Carvalho? Nem sequer quero ouvir falar nesse nome”

O jogador de 23 anos falou sobre a sua saída do Sporting.

Daniel Podence foi um dos nove jogadores que rescindiu unilateralmente com o Sporting, após os ataques a Alcochete. Este domingo, em entrevista ao jornal O Jogo, o jogador confessou que foi o “momento mais difícil” da sua vida.

“Alcochete? Prefiro nem falar sobre isso, nem me quero lembrar. já passou, não faz parte do meu dia a dia. Mas sempre que alguém fala do tema, obviamente, que me lembro do dia em que aconteceu e fico a tremer. Foi chocante. Não quero pensar mais nisso, porque dói demais”, começou por dizer citado pelo Notícias ao Minuto.

“Foi uma decisão difícil. Foram muitos anos lá [no Sporting], foi a casa onde cresci. Regressar? Não penso nisso. Só penso no presente. O futuro só Deus sabe.”

Sobre Bruno de Carvalho, Podence foi claro: “Nem olhava para ele. Passaria ao lado. Nem sequer quero ouvir falar nesse nome.”

Questionado sobre a possibilidade de ter rumado ao Benfica após a rescisão com o Sporting, o jogador português negou: “Não falo sobre a rescisão, são coisas que estão no processo. Não, não houve nada com o Benfica.”

Recorde-se que após ter deixado o Sporting, clube onde fez a sua formação, o atleta mudou-se para o Olympiacos, clube com o qual tem um contrato até junho de 2022.