Bengo: Militantes da UNITA marcham para saudar 53 anos do partido

Militantes da UNITA marcharam hoje, sábado, na cidade de Caxito, província do Bengo, paa celebrar o 53º aniversário da fundação do partido, assinalado a 13 deste mês.

A marcha iniciada defronte a Sede do secretariado provincial da UNITA teve um itinerário que compreende as ruas do Kimamuenho, da Lama e a direita de Caxito, passando pelo quiosque, Vissapa II, Kimamuenho, culminando na sua sede onde realizou-se um acto político de massas presidido pelo secretário provincial, Simão Albino António Dembo.

Em declarações à Angop, à margem do acto, Simão Dembo, apelou os militantes, simpatizantes e amigos da UNITA, a dedicarem-se mais nas tarefas de mobilização porta-a-porta, visando o recrutamento e enquadramento de novos militantes nas fileiras do partido.

Segundo o político, a UNITA tem um calendário nacional que indica para o partido três tarefas fundamentais, nomeadamente a preparação para homenagem ao presidente fundador do partido, Jonas Savimbi, o engajamento de todos os militantes no VII Congresso a realizar-se este ano, bem como preparar o partido de forma conveniente para as eleições autárquicas previstas para 2020.

Simão Dembo, também deputado da Assembleia Nacional, destacou a importância das autarquias em todos os municípios como governação de proximidade, identificando vantagens e benefícios do processo, com vista evitar situações de assimetrias regionais de termos de desenvolvido económico e social.

Sobre os 53 anos da fundação da UNITA, o político, disse que durante este período o seu partido cresceu muito e fortificou-se, tendo reiterado o apoio ao presidente da República no combate à corrupção, nepotismo, branqueamento de capitais e os seus efeitos negativos.

Afirmou que a UNITA sempre defendeu essa política, tendo defendido a necessidade do envolvimento de toda sociedade no combate contra estes males que permitirá contribuir para a distribuição equitativa da renda nacional, rumo ao desenvolvimento do país.