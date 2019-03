Secretário de Estado-adjunto dos EUA já em Angola

O secretário de Estado-adjunto dos Estados Unidos da América (EUA), John J. Sullivan, chegou a Angola, na noite deste sábado (dia 16), para uma visita de dois dias, com vista ao reforço da cooperação bilateral no domínio da Segurança e Ordem Pública.

Na sua chegada, escreve a Angop, o secretário de Estado-adjunto recebeu no Aeroporto Internacional 4 Fevereiro cumprimentos de boas vindas do secretário de Estado da Relações Exteriores, Téte António, em representação do titular da pasta, Manuel Augusto, e de altos funcionários da embaixada americana em Angola.

De acordo o programa de visita, na segunda-feira (18), o alto diplomata norte-americano será recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, antes de co-presidirem o Diálogo de Parceria Estratégica, em que participarão mais nove membros do Executivo Angolano, liderado pelo ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

Após ao referido encontro, marcado para as 11h00, está prevista a assinatura do Memorando de Entendimento sobre a nova área em que os dois Estados pretendem cooperar, seguindo-se uma sessão de declarações à imprensa.

Aos jornalistas, o chefe da diplomacia angolana e o secretário de Estado-adjunto dos EUA deverão explicar os aspectos relevantes do diálogo, bem como relativos ao conteúdo do memorando que vier a ser assinado sobre Segurança e Ordem Pública.

De acordo com o programa do MIREX , finda a actividade no Ministério das Relações Exteriores, John Sullivan vai participar de uma Conferência sobre Comércio e Investimento, agendado para às 13h00 dessa mesma segunda-feira, no Hotel Epic Sana (Luanda).