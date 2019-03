João Lourenço endereça condolências à Primeira-ministra da Nova Zelândia

O Presidente da República, João Lourenço, endereçou, esta sexta-feira, uma mensagem de condolências à Primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, na sequência do ataque a duas mesquitas naquele país, escreve o JA.

De acordo com uma nota da Secretaria de Imprensa do Presidente da República, João Lourenço em nome do povo e governo angolano manifesta a “firme condenação ao acto perpetrado contra pessoas pacíficas e indefesas na cidade de Christchurch, do qual resultou a perda de várias vidas humanas e feridos”.

A nota refere que “deploramos todos os extremismos violentos, sejam quais forem as suas características”. De igual modo, manifestou ainda a total solidariedade, nesta hora dolorosa para os familiares das vítimas, com a certeza de que as autoridades deste país saberão agir de modo a punir exemplarmente os responsáveis dessa tragédia.