Governo britânico procura apoio dos unionistas

O acordo do Brexit já foi chumbado pelo Parlamento Britânico duas vezes, mas Theresa May parece acreditar que este ainda pode ser aprovado no próximo dia 20. Para isso, ministros reuniram-se com os unionistas do partido DUP da Irlanda do Norte, numa tentativa de os convencerem a votar a favor.

“Tivemos uma boa discussão e as discussões vão continuar nos próximos dias. Queremos um acordo, sempre quisemos. Não queremos sair sem um acordo, mas vai depender do que o Governo vai ser capaz de fazer para fornecer as garantias necessárias”, afirmou Nigel Dodds, dirigente do DUP, referindo-se ao “backstop”, ponto crucial das negociações.

Os dirigentes europeus pedem clareza a Londres antes de considerarem o seu pedido de adiamento do Brexit, que devia acontecer já a 29 de março.

O ministro irlandês dos Negócios Estrangeiros disse que “muitos dirigentes europeus não se sentirão confortáveis com uma extensão longa”.