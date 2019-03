Empresa de Pontes está há 59 meses sem pagar salários

Os trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes (ENP) continuam a viver, até agora, um calvário de 59 meses sem salários e de incertezas resultantes da inoperância da firma que já dura quase uma década.

O secretário-geral da Comissão Sindical dos Trabalhadores da referida empresa, Mateus Alberto, disse ao Jornal de Angola que os funcionários estão cada vez mais aflitos, porque o processo de privatização deixou de ser motivo de esperança para os trabalhadores.

“Não sabemos as razões da não chegada dos novos donos, pois a direcção da empresa diz ser um assunto que está a ser tratado no Ministério da Construção”, informou, para lembrar que a ENP está inoperante por culpa dos anteriores ministros da Construção e Obras Públicas, que adjudicavam as empreitadas de pontes à empresas privadas em detrimento da pública.

No dia 4 de Outubro do ano passado foi concluído o processo de privatização da ENP, que decorria desde Feverei ro do mesmo ano. A Empresa Nacional de Pontes passou do Estado para as mãos de um consórcio privado, formado pelas empresas angolanas Adisandra e Feront e a chinesa CRBG.

O Governo embolsou, no referido processo de alienação, dois milhões de dólares. O acordo envolvia o pagamento de salários em atraso dos trabalhadores. Entretanto, a ENP está entre as 74 empresas que o Governo prevê privatizar a médio prazo.

Mateus Alberto revelou que a ENP pagou, apenas, no mês passado, quatro meses de salários em atraso, referente a dois meses de 2011 e outros dois de 2016.

O sindicalista disse que o salário pago resultou de um valor de 548 milhões e 112 mil kwanzas, vindo da dívida pública, que, em Janeiro deste ano, entrou para os cofres da empresa. “Os trabalhadores estavam ansiosos de que este dinheiro seria todo aplicado no pagamento dos salários

em atraso, mas apenas pagaram quatro meses de salários”, acentuou, lembrando que a dívida salarial já tinha atingido 63 meses.

Aos 60 anos, dos quais 30 anos na empresa, Mateus Alberto afirmou que a comissão sindical recebeu garantias do responsável das Finanças da empresa de que parte da verba foi aplicada para liquidação da dívida do Instituto Nacional de Segurança Social.

“Infelizmente não vimos os colegas em idade de reforma a serem encaminhados para a Segurança Social”, frisou. O sindicalista avançou que a empresa vendeu, em Fevereiro, três britadeiras, angariando 27 milhões de kwanzas, cujos valores não foram aplicados no pagamento dos salários.

Antes de 2016, os trabalhadores da ENP tinham um salário mínimo de 25 mil kwanzas. Actualmente, o mínimo são 50 mil kwanzas.

“É pouco! Mas o pouco é nosso e nunca é alheio”, tartamudeou Mateus Alberto, que lamenta não serem, até agora, recebidos pelo ministro da Construção para expor problemas da empresa e das famílias dos trabalhadores.

Já Manuel Jerónimo, que trabalha há 20 anos na ENP, disse que a direcção da empresa “tem sido arrogante”, ao ponto de menosprezar a comissão sindical.

“A direcção da empresa diz que o sindicato não deve pressionar o pagamento dos salários (..)”, salientou, apontando a incapacidade de pagar a propina da escola dos filhos.Em Maio do ano passado, a empresa havia suspendido, por seis meses, de toda a actividade, 82 trabalhadores para não aumentar a dívida.

“Este grupo já regressou em Novembro, mas a empresa não foi capaz de reduzir a dívida enquanto durou a suspensão”, explicou, admitindo que a ENP pretende, mais uma vez, tomar a mesma decisão de suspender trabalhadores, sem pagar salários. “A situação da empresa não está esclarecida, não sabemos o que vai ser de nós, porque não vemos movimento nenhum dos novos donos da empresa”, acrescentou Manuel Jerónimo.

Segurança social

O director da Empresa Nacional de Pontes, José Henriques, afirmou que estão a ser pagos os salários e a dívida com o Instituto Nacional da Segurança Social (INSS). “Estamos a priorizar a Segurança Social para os colegas que vão à reforma”, informou, para assegurar que, em Luanda, a Segurança Social dos funcionários foi paga a 100 por cento.

José Henriques sublinhou que os benefícios da pensão dependem agora do INSS, que tem procedimentos próprios para o seu início. “O mais importante é que pagamos a dívida que vinha desde o ano 2000”.

O director disse que os salários vão ser pagos paulatinamente e o dinheiro da venda das sucatas das britadeiras estão nos cofres da empresa, que vai servir para pagar salários em atraso.

Sobre uma possível segunda suspensão dos trabalhadores, José Henriques alegou que o assunto foi levado ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, instituição onde recorreram para pedir algumas orientações.