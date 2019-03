Comissário Luís Alexandre renuncia à presidência do Cofre de Previdência da PNA

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia Nacional, Comissário-Geral – Paulo Gaspar de Almeida, afirmou, ontem, que a candidatura à presidência do Cofre está aberta a todos os associados, lê-se num comunicado da PNA a que o Portal de Angola teve acesso.

Paulo de Almeida, que falava durante a apresentação do pedido de renúncia à presidência do Cofre pelo Comissário – Luís Alexandre, avançou que se pretende para a direcção um homem progressista e dinâmico, capaz de estender “as mãos” a todos os associados, de modos a termos um órgão que resolve os problemas dos efectivos.

“A próxima direcção deve valorizar tudo o que já foi feito, olhando àquilo que é a nossa visão e missão, que é de ajudar a todos com o pensamento de construir uma corporação melhor”, adiantou o Comandante Geral da Polícia.

No uso da palavra, Luís Alexandre, que esteve a frente da instituição durante 13 anos, reconheceu não ter satisfeito todos os associados, bem como a não conclusão de vários projectos, por questões de várias ordens.

Refira-se que, da actividade realizada no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, participaram, ainda, o 2° Comandante-Geral da PN, Comissário-Chefe – António Maria Sita, o Inspector-Geral da PN, Comissário-chefe – Rui de Oliveira Gomes e o novo Comandante da Polícia Nacional em Luanda, Comissário-Chefe – Eduardo Fernando Cerqueira.