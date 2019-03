Basquetebol: Petro reforça liderança com “chapa” 100

O Petro de Luanda venceu hoje (sexta-feira), na capital do país, o Vila Clotilde, por 119-86, na partida da quinta jornada da 4ª e última volta do Campeonato Nacional de Basquetebol sénior masculino (Unitel-Basket) e reforça a liderança, agora com 54 pontos.

Nas outras partidas da jornada, o 1º de Agosto derrotou a Marinha de Guerra, por 121-69, o Interclube bateu o Helmarc Academia, por 85-67, e Desportivo Kwanza perdeu para o ASA, por 86-97.

Na próxima jornada (6ª) Sábado jogam:

Helmarc Academia – Petro de Luanda (Multiusos 16h00)

Desportivo Kwanza – 1º de Agosto (28 de Fevereiro 15h00)

Vila Clotilde – ASA (28 de Fevereiro 18h00)

Marinha de Guerra – Universidade Lusíada (Victorino Cunha 16h00)

Classificação

1º- Petro de Luanda, 54 pontos

2º – 1º de Agosto, 53

3 – Interclube, 49

4 – ASA, 45

5 – Marinha de Guerra, 42

6 – Universidade Lusíada, 39

7 – Vila Clotilde, 38

8 – Helmarc, 34

9 – Desportivo do Kwanza, 30