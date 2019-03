Basquetebol/Mundial: Angola no grupo da Sérvia e Itália (sorteio)

Sérvia, quarta selecção do raning mundial, e Itália (13ª) são as favoritas do grupo de Angola (39ª) no campeonato do mundo de basquetebol sénior masculino deste ano, cujo sorteio se realizou hoje (sábado) na China.

A selecção nacional, 39ª do ranking mundial e terceira melhor de África, terá ainda pela frente nesta primeira fase as Filipinas (31ª).

Os jogos do grupo D serão realizados na cidade de Foshan, de 31 de Agosto a 1 de Setembro no sistema de todos contra todos a uma volta, e apura os dois primeiros classificados para a fase seguinte.

Angola, 11 vezes campeã de África, obteve a sua melhora classificação num campeonato do mundo em 2006 no Japão, em que ocupou a 10ª posição.

A prova disputa-se na China entre 31 de Agosto e 15 de Setembro e envolve 32 selecções, cinco das quais do continente africano.