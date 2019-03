Atirador da Nova Zelândia já foi a tribunal. Foi acusado de homicídio

Esteve em silêncio durante a sua breve passagem pelo tribunal.

De acordo com o Notícias ao Minuto que cita a CNN, Brenton Harrison Tarrant, de 28 anos, o suspeito do tiroteio desta sexta-feira em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, que resultou na morte de 49 pessoas, já foi levado a tribunal. De realçar que na Nova Zelândia já é sábado (mais 13 horas do que em Angola). O principal suspeito do ataque com motivações xenófobas foi acusado de um crime de homicídio.

No entanto, a polícia neozelandesa já esclareceu no Twitter que, “embora apenas esteja a enfrentar uma acusação, serão determinadas mais acusações. Os detalhes dessas acusações serão comunicados o mais cedo possível”.

Brenton Harrison Tarrant surgiu algemado no tribunal de Christchurch e acompanhado de três agentes da polícia. Manteve-se em silêncio durante a sua breve passagem pelo tribunal e vai permanecer detido.

Vai voltar a comparecer no tribunal a 5 de abril. O suspeito do tiroteio enfrenta uma pena máxima de prisão perpétua.