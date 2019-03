Angola e Congo estreitam parceria marítima

Angola e a República do Congo reafirmaram a vontade de estreitar as relações no domínio da delimitação e demarcação das fronteiras marítimas à luz dos acordos bilaterais e dos instrumentos jurídicos internacionais que regulam a matéria.

De acordo com uma nota do Ministério da Defesa Nacional a que a Angop teve acesso hoje, sexta-feira, a decisão foi tomada durante a 1ª reunião da sub-comissão de Verificação da Fronteira Marítima dos dois países, decorrida na cidade de Ponta Negra, entre os dias 12 a 15 deste mês.

A delegação interministerial de Angola foi chefiada pelo ministro da Defesa Nacional, Salviano de Jesus Sequeira, enquanto que do lado congolês esteve o ministro do Interior e da Descentralização, Raymond Zephirin Mboulou.