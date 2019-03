SSP realiza show no dia da paz

O grupo de rap angolano SSP prepara o retorno aos palcos para um festival no dia da Paz (4 de Abril), na arena da marginal de Luanda, que servirá igualmente para comemorar os 28 anos de existência.

O facto foi anunciado hoje (sexta-feira), em Luanda, durante uma conferência de imprensa do agrupamento musical, na qual Big Nelo fez saber que a ideia surgiu aproximadamente há três anos e amadurecida, para abrilhantar o público no dia da paz.

“Pelo histórico dos SSP, achou-se pertinente nesta data unir dois factos importantes: a paz e realizar o seu show dada as músicas que marcaram uma geração”, realçou.

Esclareceu que os preços serão simbólicos, estando a plateia geral ao preço único de mil Kwanzas e as três mil primeiras a aparecerem ao comprarem um levam mais dois ingressos.

Os lugares da frente estão no valor de dois mil Kwanzas e área vip dez mil, devendo as portas serem abertas a partir das 15 horas, para um encontro com os fãs a partir das 18h.

Fundado em 1991, o grupo SSP produziu quatro discos.

Já com apenas Big Nelo e Jeff Brown, após a saída de Paul G e Kudy, em 2000, os fãs foram brindados com os mais dois discos: “Amor e Ódio” e “Momentos da Trajectória”.

O grupo conquistou os prémios de melhor álbum e melhor grupo de hip-hop, em 1997, com o disco “99% de Amor”, pela Rádio Luanda, bem como melhor álbum e grupo de hip-hop/rap de Angola com “Odisseia” pela RTP/África.

Ainda com este disco ganharam o prémio Vidisco, em 1999 e, com o álbum “Alfa”, conquistaram os prémios de melhor disco, grupo hip-hop/rap e melhor marketing, em 2000.

Em 2002 foi considerado melhor grupo de música moderna no concurso Moda Luanda.