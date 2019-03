PR moçambicano visita Reino de e-Swatini

O Presidente da República, Filipe Nyusi, efectua a partir de hoje até domingo uma visita de Estado ao Reino de e-Swatini (ex-Swazilândia), em resposta ao convite formulado pelo Rei Mswati II, a quando da sua última visita a Moçambique.

Um comunicado emitido pela Presidência da República indica que a deslocação do Chefe do Estado moçambicano àquele Reino inscreve-se no quadro da consolidação e aprofundamento das relações de amizade, solidariedade e cooperação existentes entre Moçambique e e-Swatini, nos domínios bilateral e internacional.

A visita constitui, igualmente, uma oportunidade para os dois países definirem estratégias para o reforço das relações políticas, económicas e empresariais, afirma o documento.

Consta ainda da agenda da visita de Nyusi ao Reino de e-Swatini um tête-à-tête com o Rei Mswati II, um encontro com a comunidade moçambicana residente naquele país, onde vai proceder à abertura do Fórum Empresarial Moçambique-e-Swatini, bem como visitas a empreendimentos de interesse económico e social.

Nesta deslocação, o Chefe do Estado moçambicano é acompanhado pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, dos Transportes e Comunicações, Carlos Alberto Fortes Mesquita, vice-ministros dos Recursos Minerais e Energia, Augusto de Sousa Fernando, das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Victor Tauacale, do Alto-Comissário da República de Moçambique junto do Reino de e-Swatini, Luís Adelino da Silva, e por deputados da Assembleia da República, quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado, bem como uma delegação empresarial, lê-se na nota.