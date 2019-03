PR da Guiné Equatorial e Togo participam no 10.º aniversário da morte da filha mais velha do Presidente congolês

Os chefes de Estado da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, e do Togo, Faure Gnassingbé, encontram-se no Congo, para participar nas atividades do 10º aniversário da morte da filha mais velha do Presidente congolês, Denis Sassou Nguesso, e ex-Primeira-Dama do Gabão, Edith Lucie Bongo Ondimba, anunciou quinta-feira a rádio pública.

Segundo a PANA, logo após a sua chegada à cidade de Oyo, a cerca de 400 quilómetros ao norte da capital congolesa, Brazzaville, Obiang Nguema e Faure Gnassingbé assistiram, com o seu homólogo anfitrião, a uma missa de ação de graças, orientada pelo cardeal emérito da República Democrática do Congo (RDC), Laurent Monsengwo Pasinya.

Durante a missa, marcada por orações, canções e danças, a assistência rendeu homenagem à memória daquela que, durante toda a sua vida, se destacou pelo seu altruísmo e pela humildade.

Filha de Presidente e esposa de Presidente, Edith Lucie Bongo Ondimba “sempre manifestou a sua contribuição de mãe de família e ficava próxima dos mais fracos e pobres”, comentaram os intervenientes.

Edith Lucie Bongo Ondimba morreu, a 14 de março de 2009, em Rabat (Marrocos), aos 45 anos.