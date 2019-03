Pentágono: EUA testarão novos mísseis convencionais após saída do tratado nuclear

Os Estados Unidos estão preparados para testar mísseis convencionais lançado a partir do solo em meio à sua retirada do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, conhecido como Tratado INF, disse a tenente-coronel Michelle Baldanza, porta-voz do Pentágono, à Sputnik nesta sexta-feira.

“No caso improvável de a Rússia retornar ao cumprimento total e verificável antes do final do período de seis meses, rescindiremos nossa suspensão e a retirada planeada do Tratado. Mas, sem essa mudança na conduta da Rússia, nossa decisão de retirar-se do Tratado permanecerá e o Tratado terminará”, disse Baldanza.

“Devemos estar preparados para esta eventualidade. Nossos preparativos ao longo destas linhas incluem planos para testar um míssil convencional lançado do solo”.

De acordo com relatos recentes da mídia, Washington está planeando testar mísseis, anteriormente proibidos sob o tratado INF, no final deste ano. Novos mísseis de cruzeiro podem ser utilizados dentro de 18 meses, de acordo com relatórios.