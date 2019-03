MPLA aprova código de ética partidária

Com objectivo de regular o comportamento dos militantes, quadros e dirigentes do partido, o MPLA aprovou quinta-feira o seu código de ética partidária, durante a 4ª reunião ordinária do secretariado do Bureau Politico, realizada em Luanda.

Segundo a Angop, foram igualmente ajustados os projectos de resoluções sobre o alargamento do Comité Central do MPLA e as alterações a serem introduzidas nos Estatutos do Partido.

Quanto a política de quadros, o Secretariado do Bureau Político aprovou a indicação Hortênsio Nunes Gabriel, para o cargo de segundo-secretário do Comité Provincial do Zaire do MPLA e de Ciel da Conceição Aguiar Cristóvão para às funções de chefe de Divisão de Política Económica do Departamento para a Política Económica do Comité Central.

Na ocasião, os membros do partido no poder, abordaram também as 3ªs jornadas parlamentares do MPLA, a serem realizadas na Lunda Norte, além de exortarem a população a participar das celebrações do dia da expansão da luta armada, que se assinala hoje (15 de Março).